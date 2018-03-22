З початку доби у зоні АТО дотримувалися перемир'я

Від початку доби на лінії розмежування сторін зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 22 березня 2018 року.

"Станом на 18.00 на усіх ділянках нашої оборони обстрілів українських позицій не було", - зазначають у повідомленні.

У штабі АТО додають, що українські військові, які виконують бойові завдання із оборони, продовжують контролювати бойовиків, дотримуючись режиму всеохоплюючого припинення вогню.