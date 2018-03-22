С начала суток в зоне АТО придерживались перемирия

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Четверг, 22 марта 2018, 18:46

С начала суток на линии разграничения сторон зафиксировано соблюдение режима прекращения огня со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 марта 2018 года.

"По состоянию на 18.00 на всех участках нашей обороны обстрелов украинских позиций не было", - отмечается в сообщении.

В штабе АТО добавляют, что украинские военные, выполняющие боевые задачи по обороне, продолжают контролировать боевиков, соблюдая режим всеобъемлющего прекращении огня.

Украинская правда
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Темы: АТО Донбасс война ОРДЛО
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