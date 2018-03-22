С начала суток в зоне АТО придерживались перемирия
Четверг, 22 марта 2018, 17:46
С начала суток на линии разграничения сторон зафиксировано соблюдение режима прекращения огня со стороны боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 марта 2018 года.
"По состоянию на 18.00 на всех участках нашей обороны обстрелов украинских позиций не было", - отмечается в сообщении.
В штабе АТО добавляют, что украинские военные, выполняющие боевые задачи по обороне, продолжают контролировать боевиков, соблюдая режим всеобъемлющего прекращении огня.
Украинская правда