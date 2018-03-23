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В зоні АТО дві доби триває тиша

П'ятниця, 23 березня 2018, 06:49
В зоні АТО дві доби триває тиша

Впродовж минулої доби, 22 березня, режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався у повній мірі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Обстрілів наших укріплень не зафіксовано. Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня "всеохоплюючого перемир’я" та Мінських угод", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 21 березня протягом доби в зоні АТО не було зафіксовано жодного обстрілу.

Теми: АТОДонбас
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