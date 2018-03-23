В зоне АТО двое суток держится тишина

На протяжении прошедших суток, 22 марта, режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками соблюдался в полной мере.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Обстрелов наших укреплений не зафиксовано. Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 марта в течение суток в зоне АТО не было зафиксировано ни одного обстрела.