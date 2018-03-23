В зоне АТО двое суток держится тишина

257 просмотров
Пятница, 23 марта 2018, 07:49

На протяжении прошедших суток, 22 марта, режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками соблюдался в полной мере.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Обстрелов наших укреплений не зафиксовано. Украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 марта в течение суток в зоне АТО не было зафиксировано ни одного обстрела.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: АТО Донбасс
powered by lun.ua
По теме
Разведка: "Ихтамнетам" на Донбассе приказали сдать все российские документы 23 марта 2018, 07:28
Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов 22 марта 2018, 23:21
С начала суток в зоне АТО придерживались перемирия 22 марта 2018, 18:46
Все новости
Главные новости
Конгресс США одобрил выделение Украине $620,700 миллионов
Главные новости дня – за 60 секунд
Энергоатом хочет повысить тариф на свою электроэнергию на 30%
Экс-чиновник ГПУ Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 млн гривен
Все новости
психология

4 книги, которые помогут понять ребенка

еда

4 рецепта необычных бургеров, которые можно легко приготовить дома