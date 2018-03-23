На завод АТЕК, який орендує Нацкорпус, прийшли слідчі

На заводі АТЕК у Києві проходять слідчі дії, співробітників не пускають на його територію.

Про це "Українській правді" повідомив співробітник АТЕК.

Він сказав, що не знає, що саме відбувається, бо з 7 ранку прийшла поліція – і співробітників на територію не пускають.

Причини слідчих дій співрозмовнику не відомі.

Речник Національний поліції Ярослав Тракало підтвердив, що слідчі дії проводяться за санкцією суду. Залучено департамент захисту економіки, внутрішньої безпеки і головне слідче управління Нацполіції.

Інші подробиці поліція обіцяє згодом.

Раніше керівник прес-служби "Нацоінального корпусу" повідомив, що з самого ранку силовики прийшли на АТЕК: "Зламали ворота, заблокували роботу".

У "Грузинському легіоні" заявили: "Йде рейдерське захоплення території АТЕК, де розташована наша база".

Люди зібралися перед будівлею на Проспекті Перемоги.

На АТЕК проводять слідчі дії Ельдар Сарахман, УП

Згодом представники "Нацкорпусу" перекривали Проспект Перемоги приблизно на півгодини через те, що їх не допускали на територію заводу.

На місце подій прибула Нацгвардія.

Роман Чернишов повідомив "Українській правді", що він пов’язує слідчі дії з розміщенням на території заводу центру дозвілля "Нацкорпусу", але причини обшуків не знає.

За його словами, зранку "невідомі люди в поліцейській формі" прийшли до воріт території, вони не пред’явили жодних посвідчень. Зламавши ворота, вони зайшли всередину, де розташовані громадські організації, в тому числі Нацкорпус.

Чернишов наголосив, що там немає офісу чи штабу "Нацкорпусу", а лише "Центр дозвілля" й спортзала.

Він зазначив, що активісти перебувають на вулиці, їм не дають працювати.

"Які претензії до нас – я не знаю. Поліцейські на вулиці не дають коментарів, а слідчі перебувають всередині", – заявив Чернишов.

Всередину заходили нардепи Андрій Білецький та Олег Петренко.

Люди принесли під АТЕК шини

Чернишов вважає, що це – "привіт від керівника Миколаївської області Олексія Савченка", бо Нацкорпус уже провів дві акції і планує нові, домагаючись відставки Савченка.

За словами Чернишова, це "людина президента", яка "довела до самогубства Владислава Волошина".

У заяві Нацкорпусу йдеться про те, що на території заводу екс-"беркутівці" заблокували офіс ГО "Цивільний Корпус "АЗОВ", приміщення хабу дозвільного розвитку громадських організацій Азовського руху, Рекрутингового центру полку "АЗОВ" і Військової школи імені полковника Євгена Коновальця.

"Переконані, що тиск здійснюється безпосередньо за вказівкою з Банкової. Вважаємо такі дії політично вмотивованими, покликаними залякати активістів, прихильників партії та патріотів, яким небайдужа доля України", – заявив "Національний корпус".

У свою чергу, Тракало запевнив, що виїмка документації в адміністративних будівлях офісу заводу АТЕК не пов’язана з громадськими формуваннями:

"Жодні політичні чи громадські формування, які можуть перебувати на території заводу, не є об'єктом зацікавленості з боку працівників поліції".

Як відомо, на території заводу свого часу тренувався полк "Азов".

Рік тому Шевченківський райсуд Києва арештовував тренувальну базу "Азова" на заводі і спортивному комплексі "АТЕК" за клопотанням Служби безпеки України.

Територія заводу виглядає доволі занедбано

УП

Територія заводу виглядає доволі занедбано і більше нагадує будівельний майданчик.