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На завод АТЭК, который арендует Нацкорпус, пришли следователи

Пятница, 23 марта 2018, 08:58
На завод АТЭК, который арендует Нацкорпус, пришли следователи

На заводе АТЭК в Киеве проходят следственные действия, сотрудников не пускают на его территорию.

Об этом "Украинской правде" сообщил сотрудник АТЭК.

Он сказал, что не знает, что происходит, потому что с 7 утра пришла полиция – и сотрудников на территорию не пускают.

На АТЭК проводят следственные действия
На АТЭК проводят следственные действия
Эльдар Сарахман

Причины следственных действий собеседнику не известны.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что следственные действия проводятся по санкции суда. Привлечены департамент защиты экономики, внутренней безопасности и главное следственное управление Нацполиции.

 

Другие подробности полиция обещает позже.

 

Ранее руководитель пресс-службы "Национального корпуса" сообщил, что с самого утра силовики пришли на АТЕК: "Сломали ворота, заблокировали работу".

В "Грузинском легионе" заявили: "Идет рейдерский захват територии АТЕК, где расположена наша база".

Люди собрались перед зданием на Проспекте Победы.

 

Позже представители "Нацкорпуса" перекрывали Проспект Победы примерно на полчаса из-за того, что их не допускали на территорию завода.

 

На место событий прибыла Нацгвардия.

 

Роман Чернышев сообщил "Украинской правде", что он связывает следственные действия с размещением на территории завода центра досуга "Нацкорпуса", но причины обысков не знает.

По его словам, утром "неизвестные люди в полицейской форме" пришли к воротам территории, они не предъявили никаких удостоверений. Сломав ворота, они зашли внутрь, где расположены общественные организации, в том числе Нацкорпус.

Чернышев отметил, что там нет офиса или штаба "Нацкорпуса", а лишь "Центр досуга" и спортзал.

Он отметил, что активисты находятся на улице, им не дают работать.



"Какие претензии к нам – я не знаю. Полицейские на улице не дают комментариев, а следователи находятся внутри", – заявил Чернышев.

Внутрь заходили нардепы Андрей Белецкий и Олег Петренко.

Люди принесли шины
Люди принесли шины

Чернышев считает, что это – "привет от руководителя Николаевской области Алексея Савченко", так как Нацкорпус уже провел две акции и планирует новые, добиваясь отставки Савченко.

По словам Чернышева, это "человек президента", который "довел до самоубийства Владислава Волошина".

В заявлении Нацкорпуса говорится, что на территории завода экс-"беркутовцы" заблокировали офис ОО "Гражданский Корпус "АЗОВ" , помещение хаба досужего развития общественных организаций Азовского движения, рекрутинговый центр полка "АЗОВ" и Военной школы имени полковника Евгения Коновальца.

"Убеждены, что давление осуществляется непосредственно по указанию с Банковой. Считаем такие действия политически мотивированными, призванными запугать активистов, сторонников партии и патриотов, которым небезразлична судьба Украины", – заявил "Национальный корпус".

 

В свою очередь, Тракало заверил, что выемка документации в административных зданиях офиса завода АТЭК не связана с общественными формированиями:

"Никакие политические или общественные формирования, которые могут находиться на территории завода, не являются объектом заинтересованности со стороны сотрудников полиции".

Как известно, на территории завода в свое время тренировался полк "Азов".

Год назад Шевченковский райсуд Киева арестовывал тренировочную базу полка "Азов" на заводе и спортивном комплексе "АТЕК" по ходатайству Службы безопасности Украины.

 
Территория завода выглядит довольно запущено
 
УП

Территория завода выглядит довольно запущено и больше напоминает строительную площадку.

Алена Рощенко, УП, обновлено
Темы: обыскиКиевнационалисты
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