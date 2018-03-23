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На Миколаївщині викрили росіян, які підробляли українські паспорти для ОРДЛО

П'ятниця, 23 березня 2018, 09:54

Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка виготовляла фейкові паспорти громадян України, в тому числі закордонні для незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє у Facebook речник генерального прокурора Лариса Сарган.

За її даними, операцію провели прокуратура, СБУ та поліція 22 березня в Миколаївській області.

За підозрою у вчиненні злочинів затримано 6 осіб: начальника відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, колишнього співробітника Міграційної служби, громадянина Молдови, мешканця Київської області та двох мешканців Миколаївської області.

Слідством встановлено, що в період з травня 2017 по березень 2018 року чиновник міської ради, який має громадянства України та Росії, а син його є громадянином Росії та військовослужбовцем збройних сил Росії, у змові з п’ятьма мешканцями Київської та Миколаївської областей, один з яких є теж громадянином Росії, налагодили механізм підробки паспортів громадян України, зареєстрованих в ОРДЛО та окупованому Росією Криму.

До документів злочинці вносили неправдиві відомості про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Під час обшуків у Миколаївській та Київській областях в приміщеннях Міграційної служби та за місцями проживання фігурантів справи проведено більш ніж 20 обшуків.

За їх результатами вилучено 75 печаток і штампів, зокрема, посольств України в Казахстані та Молдови, понад 100 незаповнених бланків державних установ. Також вилучено 50 тисяч доларів; 50 тисяч гривень; 252 тисяч російських рублів, 9 одиниць зброї без документів, журнали реєстрації осіб, які не мають постійного місця проживання.

"Вже встановлено, що вказані особи займались злочинною діяльністю близько 10 років, задокументовано біля 30 епізодів злочинної діяльності", - пише Сарган.

Затриманим особам повідомлено про підозру за статтями 332 та 358 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

 
 
 

Українська правда
Теми: Миколаївська областьОРДЛОКримкримінал
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