На Николаевщине разоблачили россиян, подделывавших украинские паспорта для ОРДЛО

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая изготовляла фейковые паспорта граждан Украины, в том числе зарубежные для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее данным, операцию провели прокуратура, СБУ и полиция 22 марта в Николаевской области.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 6 человек: начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета, бывший сотрудник Миграционной службы, гражданин Молдовы, житель Киевской области и двое жителей Николаевской области.

Следствием установлено, что в период с мая 2017 по март 2018 года чиновник городского совета, у которого есть гражданства Украины и России, а сын его является гражданином России и военнослужащим вооруженных сил России, в сговоре с пятью жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых тоже является гражданином России, наладили механизм подделки паспортов граждан Украины, зарегистрированных в ОРДЛО и оккупированном Россией Крыму.

В документы преступники вносили неправдивые сведения об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Во время обысков в Николаевской и Киевской областях в помещениях Миграционной службы и по месту жительства фигурантов дела проведено более 20 обысков.

По их результатам изъято 75 печатей и штампов, в частности, посольств Украины в Казахстане и Молдове, более 100 незаполненных бланков государственных учреждений. Также изъято 50 тысяч долларов; 50 тысяч гривень; 252 тысяч рублей, 9 единиц оружия без документов, журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства.

"Уже установлено, что указанные лица занимались преступной деятельностью около 10 лет, задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности", - пишет Сарган.

Задержанным сообщено о подозрении по статьям 332 и 358 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.