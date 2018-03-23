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Правоохоронці проводять 20 обшуків у міськраді Харкова

П'ятниця, 23 березня 2018, 11:31

Прокуратура проводить близько двадцяти обшуків в одному з департаментів Харківської міськради.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-служба прокуратури Харківської області.

 
прокуратура харківщини

Зазначається, що співробітники СБУ, прокуратури та поліції проводять обшуки в рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обшуки йдуть як у робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем мешкання можливих фігурантів провадження.

Метою вказаних слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов’язаних з проведенням реконструкції спортивних об’єктів у Харкові.

 
прокуратура харківщини

Правоохоронці наголошують, що всі слідчі дії санкціоновані районними судами Харкова та проводяться з дотриманням законодавства.

Як відомо, Генеральна прокуратура розслідує земельні махінації колишньої та нинішньої влади Харкова.

За даними правоохоронців, злочини здійснювались з 2008 по 2014 роки, коли мерами міста, а це означає, що головами міськради були Михайло Добкін, а потім - Геннадій Кернес.

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Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заперечує всі обвинувачення.

18 березня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що цього року матеріали справи щодо Добкіна передадуть до суду.

Українська правда
Теми: Харківпрокуратуракорупція
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