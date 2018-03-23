Правоохоронці проводять 20 обшуків у міськраді Харкова

Прокуратура проводить близько двадцяти обшуків в одному з департаментів Харківської міськради.

Про це повідомляє у п'ятницю прес-служба прокуратури Харківської області.

прокуратура харківщини

Зазначається, що співробітники СБУ, прокуратури та поліції проводять обшуки в рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обшуки йдуть як у робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем мешкання можливих фігурантів провадження.

Метою вказаних слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов’язаних з проведенням реконструкції спортивних об’єктів у Харкові.

прокуратура харківщини

Правоохоронці наголошують, що всі слідчі дії санкціоновані районними судами Харкова та проводяться з дотриманням законодавства.

Як відомо, Генеральна прокуратура розслідує земельні махінації колишньої та нинішньої влади Харкова.

За даними правоохоронців, злочини здійснювались з 2008 по 2014 роки, коли мерами міста, а це означає, що головами міськради були Михайло Добкін, а потім - Геннадій Кернес.

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Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заперечує всі обвинувачення.

18 березня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що цього року матеріали справи щодо Добкіна передадуть до суду.