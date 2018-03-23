Правоохранители проводят 20 обысков в горсовете Харькова

Прокуратура проводит около двадцати обысков в одном из департаментов Харьковского горсовета.



Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

прокуратура харьковщины

Отмечается, что сотрудники СБУ, прокуратуры и полиции проводят обыски в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).



Обыски идут как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.



Целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

прокуратура харьковщины

Правоохранители отмечают, что все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства.

Как известно, Генеральная прокуратура расследует земельные махинации бывшей и нынешней власти Харькова.



По данным правоохранителей, преступления осуществлялись с 2008 по 2014 годы, когда мэрами города, а это значит, что головами горсовета были Михаил Добкин, а затем - Геннадий Кернес.

Читайте также: "Махинации со скучным лицом. В чем ГПУ обвиняет Добкина"

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин отрицает все обвинения.

18 марта 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом году материалы дела по Добкину передадут в суд.