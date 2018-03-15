Луценко: Справи Добкіна та Новинського передадуть до суду у найближчий час

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у цьому році будуть передані до суду матеріали справи щодо народних депутатів Михайла Добкіна та Вадима Новинського.

Про це він сказав з трибуни парламенту, відповідаючи на запитання нардепів щодо розвитку справ щодо депутатів, з яких раніше була знята недоторканність.

"Хочу повідомити, що щодо Добкіна та Новинського у першій половині цього року будуть передані до суду матеріали досудового розслідування", - сказав Луценко.

Він також додав, що також до суду у найближчий час будуть передані справи нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова у так званій "бурштиновій схемі".

Як відомо, 8 грудня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського. Проте згоди на арешт чи затримання Новинського у ГПУ немає.

Регламентний комітет ВР вирішив, що ГПУ не надала достатньої кількості доказів для зняття недоторканності з Новинського.

Новинський звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У цій справі також оголосили підозру екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Також, 13 липня 2017 року парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.Раніше в цей день Рада розглядала законопрокт про Конституційному суді. Група депутатів, зокрема з фракції "Самопоміч" та міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти" блокували трибуну парламенту з двома вимогами - включити до порядку денного законопроекти про зняття недоторканності з депутатів (зі всіх - ред.) І внесення на розгляд проекту про Антикорупційний суд.

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

Як повідомлялося, Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня 2017 року правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.