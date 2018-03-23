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Білецький: Захопили рекрутингову базу "Азова", забрали ордени

П'ятниця, 23 березня 2018, 11:40
Білецький: Захопили рекрутингову базу Азова, забрали ордени

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявляє, що поліція "захопила" рекрутингову базу полку "Азов", розташовану на території заводу АТЕК.

Про це він заявив біля заводу, на якому з 6-ї ранку проводять слідчі дії.

За його словами, силовики не показали жодного документа, в якому були б вказані підстави, через які відбуваються обшуки.

Білецький:
Нардепи Олег Петренко й Андрій Білецький: "Ми за свій дім будемо битися"
Ельдар Сарахман, УП

Білецький зазначив, що на АТЕКу діють представники МВС і КОРД.

"Були зламані всі двері, вкрадені речі. Найбрудніше те, що покидьки з міліцейськими шевронами вкрали ордени людей, які воювали за цю країну", – заявив він.

Білецький також не виключає, що у приміщення могли щось підкинули, "якісь чергові "гранати Савченко".

"Їхнє завдання сьогодні – політична провокація, а не правові дії", – вважає нардеп.

Білецький також заявив: "Це наш дім, який ми збудували на руїнах. А ми свій дім не здаємо. Ці тварини посміли зайти до нього і шукати там те, чого там нема".

"Ми за свій дім будемо битися", – сказав Білецький, передає кореспондент "Української правди".

 

Націоналісти у числі близько 300 заблокували виїзд поліції.

На місці події, крім "Нацкорпусу", також присутні представники "Правого сектора" й "Свободи".

Один із представників Нацкорпусу Кирило Гладков заявив, що влада хоче "провернути гучну політичну провокацію".

А речник "Нацкорпусу" Роман Чернишов переконаний: "Це попередження від влади, бо ми плануємо акції по губернатору Савченко по справі самогубства льотчика Волошина".

База
База "Азова"
УП
 

Раніше націоналісти вже принесли шини під ворота заводу, на територію якого їх не пускають.

А речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомляв, що на АТЕК здійснюють виїмку документів, а громадські формування правоохоронців не цікавлять.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: націоналістиКиївобшуки
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