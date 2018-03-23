Белецкий: Захватили рекрутинговую базу "Азова", забрали ордена

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявляет, что полиция "захватила" рекрутинговую базу полка "Азов", расположенную на территории завода АТЭК.



Об этом он заявил возле завода, на котором с 6 утра проводят следственные действия.



По его словам, силовики не показали ни одного документа, в котором были бы указаны основания, по которым проходят обыски.

Нардепы Олег Петренко и Андрей Белецкий: "Мы за свой дом будем бороться" Эльдар Сарахман, УП

Белецкий отметил, что на АТЭКе действуют представители МВД и КОРД.



"Были сломаны все двери, украдены вещи. Самое гадкое то, что подлецы с милицейскими шевронами украли ордена людей, которые воевали за эту страну", – заявил он.





Белецкий также не исключает, что в помещение могли что-то подбросить, "какие-то очередные "гранаты Савченко".

"Их задача сегодня – политическая провокация, а не правовые действия", - считает нардеп.

Белецкий также заявил: "Это наш дом, который мы построили на руинах. А мы свой дом не сдаем. Эти животные посмели войти в него и искать там то, чего там нет".



"Мы за свой дом будем бороться", – сказал Белецкий, передает корреспондент "Украинской правды".

Националисты в числе около 300 заблокировали выезд полиции.



На месте событий, кроме "Нацкорпусп", также присутствовали представители "Правого сектора" и "Свободы".

Один из представителей Нацкорпуса Кирилл Гладков заявил, что власти хотят "провернуть громкую политическую провокацию".

А пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев уверен: "Это предупреждение от власти, потому что мы планируем акции по губернатору Савченко по делу самоубийства летчика Волошина".

База "Азова"

Ранее националисты уже принесли шины под ворота завода, на территорию которого их не пускают.

А спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщал, что на АТЭКе проводят выемку документов, а общественные формирования правоохранителей не интересуют.