Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белецкий: Захватили рекрутинговую базу "Азова", забрали ордена

Пятница, 23 марта 2018, 11:40
Белецкий: Захватили рекрутинговую базу Азова, забрали ордена

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявляет, что полиция "захватила" рекрутинговую базу полка "Азов", расположенную на территории завода АТЭК.

Об этом он заявил возле завода, на котором с 6 утра проводят следственные действия.

По его словам, силовики не показали ни одного документа, в котором были бы указаны основания, по которым проходят обыски.

Белецкий:
Нардепы Олег Петренко и Андрей Белецкий: "Мы за свой дом будем бороться"
Эльдар Сарахман, УП

Белецкий отметил, что на АТЭКе действуют представители МВД и КОРД.
 
"Были сломаны все двери, украдены вещи. Самое гадкое то, что подлецы с милицейскими шевронами украли ордена людей, которые воевали за эту страну", – заявил он.



Белецкий также не исключает, что в помещение могли что-то подбросить, "какие-то очередные "гранаты Савченко".

"Их задача сегодня – политическая провокация, а не правовые действия", - считает нардеп.

Белецкий также заявил: "Это наш дом, который мы построили на руинах. А мы свой дом не сдаем. Эти животные посмели войти в него и искать там то, чего там нет".

"Мы за свой дом будем бороться", – сказал Белецкий, передает корреспондент "Украинской правды".

 

Националисты в числе около 300 заблокировали выезд полиции.

На месте событий, кроме "Нацкорпусп", также присутствовали представители "Правого сектора" и "Свободы".

Один из представителей Нацкорпуса Кирилл Гладков заявил, что власти хотят "провернуть громкую политическую провокацию".

А пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев уверен: "Это предупреждение от власти, потому что мы планируем акции по губернатору Савченко по делу самоубийства летчика Волошина".

База
База "Азова"
 

Ранее националисты уже принесли шины под ворота завода, на территорию которого их не пускают.

А спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщал, что на АТЭКе проводят выемку документов, а общественные формирования правоохранителей не интересуют.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: националистыКиевобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
националисты
В оккупированном Крыму планируют "национализировать" имущество матери Гетманцева
Кремль не в состоянии удовлетворить требования ультранационалистов относительно войны с Украиной – ISW
Предприятия олигархов перешли к Минобороны: как "Укрнафта" и "Мотор сич" стали государственными
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: