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Порошенко призначив нового голову Волинської ОДА

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:09
Порошенко призначив нового голову Волинської ОДА
Михайло Палінчак

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Савченка на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації замість Володимира Гунчика.

Про це повідомляється на сторінці глави держави в Facebook.

"Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів", – зазначив Порошенко.

Порошенко подякував за позитивні зрушення в області попередньому губернатору

"Володимир Гунчик отримав пропозицію на іншу роботу і погодився", – зазначив глава держави.

Порошенко "окремо наголосив", що знає нового губернатора років 18: "Це професійна, рішуча, патріотична, грамотна, обдарована людина", – сказав президент.

 
Савченко працював в МВС, є юристом
Фото Михайла Палінчака,

За його словами, має Савченко захистити бізнес і забезпечити порядок в області.

Як відомо, Савченко є близьким до народного депутата групи "Воля народу" і співвласника групи компаній "Континіум" Степана Івахіва.

***Олександр Савченко народився 5 серпня 1957 року в селі Нижні Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області.

У 1994 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство", де здобув кваліфікацію юриста.

Служив у лавах Збройних Сил України та проходив службу в органах внутрішніх справ України

З 2007 по 2010 рік працював заступником міністра внутрішніх справ України -начальником міліції громадської безпеки МВС.

З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата Развадовського. У 2014 році також працював директором Департаменту економічної безпеки та управління ризиками НАК "Нафтогаз України".

Савченко має почесне звання "Заслужений юрист України".

Володимир Гунчик займав пост голови Волинської ОДА з 24 липня 2014 року.

На президентських виборах 2014 року він був керівником виборчого штабу Петра Порошенка у Волинській області.

Українська правда

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Теми: Волинська областьСавченко ОлександрПорошенко
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