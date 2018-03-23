Порошенко призначив нового голову Волинської ОДА

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П'ятниця, 23 березня 2018, 15:09

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Савченка на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації замість Володимира Гунчика.

Про це повідомляється на сторінці глави держави в Facebook.

"Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів", – зазначив Порошенко.

Порошенко подякував за позитивні зрушення в області попередньому губернатору

"Володимир Гунчик отримав пропозицію на іншу роботу і погодився", – зазначив глава держави.

Порошенко "окремо наголосив", що знає нового губернатора років 18: "Це професійна, рішуча, патріотична, грамотна, обдарована людина", – сказав президент.

 
Савченко працював в МВС, є юристом

За його словами, має Савченко захистити бізнес і забезпечити порядок в області.

Як відомо, Савченко є близьким до народного депутата і співвласника групи компаній "Континіум" Степана Івахіва.

***Олександр Савченко народився 5 серпня 1957 року в селі Нижні Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області.

У 1994 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство", де здобув кваліфікацію юриста.

Служив у лавах Збройних Сил України та проходив службу в органах внутрішніх справ України

З 2007 по 2010 рік працював заступником міністра внутрішніх справ України -начальником міліції громадської безпеки МВС.

З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата Развадовського. У 2014 році також працював директором Департаменту економічної безпеки та управління ризиками НАК "Нафтогаз України".

Савченко має почесне звання "Заслужений юрист України".

Володимир Гунчик займав пост голови Волинської ОДА з 24 липня 2014 року.

На президентських виборах 2014 року він був керівником виборчого штабу Петра Порошенка у Волинській області.

Українська правда
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Теми: Волинська область
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