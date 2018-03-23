Порошенко назначил нового главу Волынской ОГА
Президент Петр Порошенко назначил Александра Савченко на должность председателя Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика.
Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.
"Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", - отметил Порошенко.
Порошенко поблагодарил за положительные сдвиги в области предыдущего губернатора.
"Владимир Гунчик получил предложение на другую работу и согласился", - отметил глава государства.
Порошенко "отдельно отметил", что знает нового губернатора лет 18: "Это профессиональный, решительный, патриотический, грамотный, одаренный человек", - сказал президент.
По его словам, Савченко должен защитить бизнес и обеспечить порядок в области.
Как известно, Савченко близок к народному депутату от группы "Воля народа" и совладельцу группы компаний "Континиум" Степану Ивахиву.
*** Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области.
В 1994 году закончил Украинскую академию внутренних дел по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юриста.
Служил в рядах Вооруженных Сил Украины и проходил службу в органах внутренних дел Украины.
С 2007 по 2010 год работал заместителем министра внутренних дел Украины начальником милиции общественной безопасности МВД.
С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Развадовского. В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками НАК "Нафтогаз Украины".
Савченко имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".
Владимир Гунчик занимал пост главы Волынской ОГА с 24 июля 2014 года.
На президентских выборах 2014 года он был руководителем избирательного штаба Петра Порошенко в Волынской области.