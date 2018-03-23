Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко назначил нового главу Волынской ОГА

Пятница, 23 марта 2018, 14:09
Порошенко назначил нового главу Волынской ОГА
Михаил Палинчак

Президент Петр Порошенко назначил Александра Савченко на должность председателя Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика.

Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

"Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", - отметил Порошенко.

Порошенко поблагодарил за положительные сдвиги в области предыдущего губернатора.

"Владимир Гунчик получил предложение на другую работу и согласился", - отметил глава государства.

Порошенко "отдельно отметил", что знает нового губернатора лет 18: "Это профессиональный, решительный, патриотический, грамотный, одаренный человек", - сказал президент.

 
Савченко работал в МВД, является юристом

По его словам, Савченко должен защитить бизнес и обеспечить порядок в области.

Как известно, Савченко близок к народному депутату от группы "Воля народа" и совладельцу группы компаний "Континиум" Степану Ивахиву.

*** Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области.

В 1994 году закончил Украинскую академию внутренних дел по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юриста.

Служил в рядах Вооруженных Сил Украины и проходил службу в органах внутренних дел Украины.

С 2007 по 2010 год работал заместителем министра внутренних дел Украины начальником милиции общественной безопасности МВД.

С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Развадовского. В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками НАК "Нафтогаз Украины".

Савченко имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Владимир Гунчик занимал пост главы Волынской ОГА с 24 июля 2014 года.

На президентских выборах 2014 года он был руководителем избирательного штаба Петра Порошенко в Волынской области.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Волынская областьСавченко АлександрПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Волынская область
ГБР взялось за офицера, который избил ногами раненого солдата на Волыни
Масштабные подтопления зафиксировали в трех областях
На Волыни также запретили УПЦ МП
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: