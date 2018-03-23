Порошенко назначил нового главу Волынской ОГА

Президент Петр Порошенко назначил Александра Савченко на должность председателя Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика.



Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.



"Уверен, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Желаю на этом поприще плодотворных результатов", - отметил Порошенко.

Порошенко поблагодарил за положительные сдвиги в области предыдущего губернатора.

"Владимир Гунчик получил предложение на другую работу и согласился", - отметил глава государства.

Порошенко "отдельно отметил", что знает нового губернатора лет 18: "Это профессиональный, решительный, патриотический, грамотный, одаренный человек", - сказал президент.

Савченко работал в МВД , является юристом

По его словам, Савченко должен защитить бизнес и обеспечить порядок в области.

Как известно, Савченко близок к народному депутату и совладельцу группы компаний "Континиум" Степану Ивахиву.



*** Александр Савченко родился 5 августа 1957 года в селе Нижние Верещаки Александровского района Кировоградской области.

В 1994 году закончил Украинскую академию внутренних дел по специальности "Правоведение", где получил квалификацию юриста.

Служил в рядах Вооруженных Сил Украины и проходил службу в органах внутренних дел Украины.

С 2007 по 2010 год работал заместителем министра внутренних дел Украины начальником милиции общественной безопасности МВД.

С 2012 по 2014 год работал помощником-консультантом народного депутата Развадовского. В 2014 году также работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками НАК "Нафтогаз Украины".

Савченко имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Владимир Гунчик занимал пост главы Волынской ОГА с 24 июля 2014 года.

На президентских выборах 2014 года он был руководителем избирательного штаба Петра Порошенко в Волынской области.