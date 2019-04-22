Голова Миколаївської ОДА йде у відставку

Очільник Миколаєвської обладміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в оточені президента Петра Порошенка.

Раніше голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.

Зазначимо, що Львівська область – єдина, де Порошенко отримав перевагу під час повторного голосування 21 квітня.

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