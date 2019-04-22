Голова Миколаївської ОДА йде у відставку
Понеділок, 22 квітня 2019, 19:05
Очільник Миколаєвської обладміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.
Про це "Українській правді" повідомило джерело в оточені президента Петра Порошенка.
Раніше голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.
Зазначимо, що Львівська область – єдина, де Порошенко отримав перевагу під час повторного голосування 21 квітня.
Читайте також: Фатальні мрії про борт №1, або Вбивчий піар Савченка
Нагадаємо:
- Влітку 2016-го за підозрою в отриманні хабара затримали першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколу Романчука. У його будинку знайшли сотні тисяч доларів та золоті прикраси.
- Після цього активісти звернулися до президента з вимогою звільнити і губернатора Вадима Мерікова.
- Останній, за словами Петра Порошенка, написав заяву про звільнення.
- На цьому фоні Миколаївську ОДА очолив нардеп від БПП Олексій Савченко.
Українська правда