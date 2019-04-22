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Голова Миколаївської ОДА йде у відставку

Понеділок, 22 квітня 2019, 19:05
Голова Миколаївської ОДА йде у відставку
Снігурівська РДА

Очільник Миколаєвської обладміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в оточені президента Петра Порошенка.

Раніше голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.

Зазначимо, що Львівська область – єдина, де Порошенко отримав перевагу під час повторного голосування 21 квітня.

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Нагадаємо:

  • Влітку 2016-го за підозрою в отриманні хабара затримали першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколу Романчука. У його будинку знайшли сотні тисяч доларів та золоті прикраси.
  • Після цього активісти звернулися до президента з вимогою звільнити і губернатора Вадима Мерікова.
  • Останній, за словами Петра Порошенка, написав заяву про звільнення.
  • На цьому фоні Миколаївську ОДА очолив нардеп від БПП Олексій Савченко.

Українська правда

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Теми: Савченко ОлександрМиколаїв
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