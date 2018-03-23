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Антитеррористическая операция будут продолжаться до восстановления границ - СБУ

Пятница, 23 марта 2018, 14:47
Антитеррористическая операция будут продолжаться до восстановления границ - СБУ

Антитеррористическая операция продлится до восстановления государственных границ Украины.

Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас по сути продолжается то, что происходило и раньше. Единственное - сменилось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным", - сказал он.

Он добавил: "Мы привели всё в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что прекращение АТО как структурной составляющей операции Объединенных сил, не планируется, Кононенко сказал: "Нет, не будет, всё это будет продолжено до возобновления государственных границ".

Как сообщалось, принятый закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

В Генштабе Вооруженных сил Украины поясняли, что АТО на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.

Читайте также: Главный по Донбассу. Что известно о новом командующего Объединенных сил Наеве

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Темы: АТОДонбасс
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