Омбудсмен Денисова зібралася в ОРДЛО і Крим

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що планує відвідати окуповані територіях Донбасу, і в анексований Крим.

Про це вона сказала на зустрічі із помічником Верховного комісара ООН у справах біженців з питань операцій Джорджем Окот-Оббо та директором Бюро Європи УВКБ ООН Паскалем Моро, повідомляє у п’ятницю офіційний сайт омбудсмена.

"Планую побувати і на окупованих територіях Сходу України, і в анексованому Криму" - Люмила Денісова.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада призначила на посаду уповноваженого з прав людини в Україні народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денісову.

Як відомо, Денисова більше 10 років займала керівні посади, що стосувалися Криму.

З 1991 до 1993 року працювала в Кримському республіканському управлінні Пенсійного фонду України. З 1993 до 1998 була начальником управління Пенсійного фонду України в АР Крим.

У травні 1998 року її призначили міністром економіки АР Крим. З липня 1998 по липень 2001 була міністром фінансів АР Крим.

З серпня 2000 по квітень 2006 року була депутатом Верховної Ради АРК.