Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омбудсмен Денисова зібралася в ОРДЛО і Крим

П'ятниця, 23 березня 2018, 15:23

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що планує відвідати окуповані територіях Донбасу, і в анексований Крим.

Про це вона сказала на зустрічі із помічником Верховного комісара ООН у справах біженців з питань операцій Джорджем Окот-Оббо та директором Бюро Європи УВКБ ООН Паскалем Моро, повідомляє у п’ятницю офіційний сайт омбудсмена.

"Планую побувати і на окупованих територіях Сходу України, і в анексованому Криму" - Люмила Денісова.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада призначила на посаду уповноваженого з прав людини в Україні народного депутата від "Народного фронту" Людмилу Денісову.

Як відомо, Денисова більше 10 років займала керівні посади, що стосувалися Криму.

З 1991 до 1993 року працювала в Кримському республіканському управлінні Пенсійного фонду України. З 1993 до 1998 була начальником управління Пенсійного фонду України в АР Крим.

У травні 1998 року її призначили міністром економіки АР Крим. З липня 1998 по липень 2001 була міністром фінансів АР Крим.

З серпня 2000 по квітень 2006 року була депутатом Верховної Ради АРК.

Українська правда
Теми: Кримправа людиниДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Крим
У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту
Путін обурився "другому теракту" на Кримському мості і вимагає "конкретних пропозицій"
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: