Омбудсмен Денисова собралась в ОРДЛО и Крым

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Пятница, 23 марта 2018, 16:23

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что планирует посетить оккупированные территории Донбасса, и в аннексированный Крым.

Об этом она сказала на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро, сообщает в пятницу официальный сайт омбудсмена.

"Планирую побывать и на оккупированных территориях Востока Украины, и в аннексированном Крыму" - Люмила Денисова.

Как известно, 15 марта Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

Денисова более 10 лет занимала руководящие должности, касающиеся Крыма.

С 1991 до 1993 года работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда Украины. С 1993 по 1998 была начальником управления Пенсионного фонда Украины в АР Крым.

В мае 1998 года ее назначили министром экономики АР Крым. С июля 1998 по июль 2001 был министром финансов АР Крым.

С августа 2000 по апрель 2006 год была депутатом Верховной Рады АРК.

Украинская правда
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Темы: Крым права человека Донбасс
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