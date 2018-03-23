Журналісти видання "Kyiv Post" присвятили новий випуск газети мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану та розповіли все, що відомо редколективу про нового власника, угоду та подальші плани.

Про це у коментарі "Українській правді" сказав головний редактор видання Брайан Боннер.

"Це велика новинна подія на цьому тижні. Особливо для нас і наших читачів. Це лише другий продаж "Kyiv Post" за його 23-річну історію. І це буде третій власник газети", - розповів він.

За його словами, це піднімає багато питань про те, хто новий власник, що він планує робити з газетою, чому колишній видавець мільярдер Мохаммад Захур її продав та інше.

Так, у новому випуску газети головна стаття присвячена угоді про продаж, є статті про Ківана, про свободу слова та тиск на журналістів, реакції на продаж, історія газети, колонка від головного редактора, а також інтерв’ю з Захуром.

Боннер зазначив, що у матеріалах про нового власника "журналісти видання розповіли все, що могли знайти" - біографічні дані, бізнес, чутки, спекуляції на його політичних зв'язках та інше.

Так, відповідно до джерел "Kyiv Post", Ківан може бути пов'язаний з командою президента Петра Порошенка, включаючи заступника голови Адміністрації президента Віталія Ковальчука.

Повідомляється, що цю інформацію виданню підтвердили колишній заступник генерального прокурора і колишній прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе, колишній помічник екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі Олександр Боровик та одеський активіст партії "Демократичний альянс" Олександр Чорний.

Крім того журналісти пишуть, що "7 канал", яким Ківан володіє в Одесі, дуже позитивно висвітлює діяльність Порошенко.

Віра Запорожець, колишній журналіст "7 каналу", розповіла "Kyiv Post" про те, що Ківан втручається в редакційну політику каналу і заблокував її публікацію про народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Ківалова.

"Ця інформація піднімає питання, чи є покупка "Kyiv Post" спробою знищити її незалежність в інтересах влади або зробити її політичним інструментом в руках нового власника", - повідомляє видання.

За словами Боннера, ні він сам, ні редколлектів ще не зустрічалися з Ківаном.

"Я мав з ним коротку телефонну розмову. Він сказав, що хотів би запросити мене у найближчі дні приїхати до Одеси, щоб поговорити про майбутнє газети. Я сподіваюся, що ми зустрінемось у найближчий час, бо є багато питань з обох сторін", - сказав головний редактор.

"Ми маємо дізнатися, яка в нього мета щодо "Kyiv Post", який планується бюджет, плани щодо управлінської команди газети, чи залишиться команда, яка зараз є і чи буде він зберігати незалежність ньюзруму", - зазначив Боннер.

"Kyiv Post - це не купка комп'ютерів та обладнання. Цінність газети у людях, які тут працюють і їх принципах. Думаємо, що новий власник це розуміє, інакше він не платив би більш як 3,5 мільйонів доларів", - додав він.

За словами головного редактора, у редколектива є побоювання щодо нового власника, але вони сподіваються на його розуміння того, що цінність газети полягає у незалежності і у високих етичних стандартах.

"Ми не думаємо, що наші рекламодавці, підписники та читачі продовжуватимуть підтримувати "Kyiv Post", якщо він стане піар-листком для якогось політика", - заявив Боннер.

В свою чергу, колишній власник в інтерв'ю ще перед оформленням угоди розповів, чому вирішив продати газету саме Ківану.

"Людина, яка збирається її придбати, повинна зберегти душу "Kyiv Post" живою, як це робив я. Я присвятив дев'ять років та багато грошей, зусиль та часу "Kyiv Post". Я не хочу, щоб хтось купив її за високу ціну, а потім просто знищив", - сказав екс-власник.

Він зазначив, що Ківан є тією людиною, яка хоче зберегти видання незалежним і демократичним.

"Єдине, що він мені сказав, це те, що хоче додати "сирійський дотик" до нього, оскільки мало хто знає про сирійську проблему, і він хоче це підкреслити. Для мене він є правильним покупцем. Я бажаю, щоб він любив "Kyiv Post" і виводив газету на більш високий рівень, бо хочу, щоб вона жила вічно", - сказав Захур.

За словами заступника головного редактора Ольги Руденко, 23 березня екс-видавець приходив до редакції "Kyiv Post" та попрощався з колективом.

Як повідомлялося, мільярдер Мохаммад Захур продав англомовне видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за більш, ніж 3,5 мільйона доларів.