Журналісти "Kyiv Post" провели розслідування щодо свого нового власника
Журналісти видання "Kyiv Post" присвятили новий випуск газети мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану та розповіли все, що відомо редколективу про нового власника, угоду та подальші плани.
Про це у коментарі "Українській правді" сказав головний редактор видання Брайан Боннер.
"Це велика новинна подія на цьому тижні. Особливо для нас і наших читачів. Це лише другий продаж "Kyiv Post" за його 23-річну історію. І це буде третій власник газети", - розповів він.
За його словами, це піднімає багато питань про те, хто новий власник, що він планує робити з газетою, чому колишній видавець мільярдер Мохаммад Захур її продав та інше.
Так, у новому випуску газети головна стаття присвячена угоді про продаж, є статті про Ківана, про свободу слова та тиск на журналістів, реакції на продаж, історія газети, колонка від головного редактора, а також інтерв’ю з Захуром.
Боннер зазначив, що у матеріалах про нового власника "журналісти видання розповіли все, що могли знайти" - біографічні дані, бізнес, чутки, спекуляції на його політичних зв'язках та інше.
Так, відповідно до джерел "Kyiv Post", Ківан може бути пов'язаний з командою президента Петра Порошенка, включаючи заступника голови Адміністрації президента Віталія Ковальчука.
Повідомляється, що цю інформацію виданню підтвердили колишній заступник генерального прокурора і колишній прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе, колишній помічник екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі Олександр Боровик та одеський активіст партії "Демократичний альянс" Олександр Чорний.
Крім того журналісти пишуть, що "7 канал", яким Ківан володіє в Одесі, дуже позитивно висвітлює діяльність Порошенко.
Віра Запорожець, колишній журналіст "7 каналу", розповіла "Kyiv Post" про те, що Ківан втручається в редакційну політику каналу і заблокував її публікацію про народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Ківалова.
"Ця інформація піднімає питання, чи є покупка "Kyiv Post" спробою знищити її незалежність в інтересах влади або зробити її політичним інструментом в руках нового власника", - повідомляє видання.
За словами Боннера, ні він сам, ні редколлектів ще не зустрічалися з Ківаном.
"Я мав з ним коротку телефонну розмову. Він сказав, що хотів би запросити мене у найближчі дні приїхати до Одеси, щоб поговорити про майбутнє газети. Я сподіваюся, що ми зустрінемось у найближчий час, бо є багато питань з обох сторін", - сказав головний редактор.
"Ми маємо дізнатися, яка в нього мета щодо "Kyiv Post", який планується бюджет, плани щодо управлінської команди газети, чи залишиться команда, яка зараз є і чи буде він зберігати незалежність ньюзруму", - зазначив Боннер.
"Kyiv Post - це не купка комп'ютерів та обладнання. Цінність газети у людях, які тут працюють і їх принципах. Думаємо, що новий власник це розуміє, інакше він не платив би більш як 3,5 мільйонів доларів", - додав він.
За словами головного редактора, у редколектива є побоювання щодо нового власника, але вони сподіваються на його розуміння того, що цінність газети полягає у незалежності і у високих етичних стандартах.
"Ми не думаємо, що наші рекламодавці, підписники та читачі продовжуватимуть підтримувати "Kyiv Post", якщо він стане піар-листком для якогось політика", - заявив Боннер.
В свою чергу, колишній власник в інтерв'ю ще перед оформленням угоди розповів, чому вирішив продати газету саме Ківану.
"Людина, яка збирається її придбати, повинна зберегти душу "Kyiv Post" живою, як це робив я. Я присвятив дев'ять років та багато грошей, зусиль та часу "Kyiv Post". Я не хочу, щоб хтось купив її за високу ціну, а потім просто знищив", - сказав екс-власник.
Він зазначив, що Ківан є тією людиною, яка хоче зберегти видання незалежним і демократичним.
"Єдине, що він мені сказав, це те, що хоче додати "сирійський дотик" до нього, оскільки мало хто знає про сирійську проблему, і він хоче це підкреслити. Для мене він є правильним покупцем. Я бажаю, щоб він любив "Kyiv Post" і виводив газету на більш високий рівень, бо хочу, щоб вона жила вічно", - сказав Захур.
За словами заступника головного редактора Ольги Руденко, 23 березня екс-видавець приходив до редакції "Kyiv Post" та попрощався з колективом.
Як повідомлялося, мільярдер Мохаммад Захур продав англомовне видання Kyiv Post одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану за більш, ніж 3,5 мільйона доларів.