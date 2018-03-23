Журналисты рассказали все, что знали о продаже "Kyiv Post" миллионеру Кивану

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Пятница, 23 марта 2018, 16:38

Журналисты издания "Kyiv Post" посвятили новый выпуск продаже газеты миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану и рассказали все, что известно редколлективу о новом владельце, соглашении и дальнейших планах.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал главный редактор издания Брайан Боннер.

"Это большое новостное событие на этой неделе. Особенно для нас и наших читателей. Это только вторая продажа "Kyiv Post" за его 23-летнюю историю. И это будет третий владелец газеты", - рассказал он.

По его словам, это поднимает много вопросов о том, кто новый владелец, что он планирует делать с газетой, почему бывший издатель миллиардер Мохаммад Захур ее продал и прочее.

Так, в новом выпуске газеты главная статья посвящена соглашению о продаже, есть статьи о Киване, свободе слова и давлении на журналистов, реакции на продажу, история газеты, колонка от главного редактора, а также интервью с Захуром.

Боннер отметил, что в материалах о новом владельце, "журналисты издания рассказали все, что могли найти"  - биографические данные, бизнес, слухи, спекуляции на его политических связях и прочее.

 

Он сообщил, что ни он сам, ни редколлектив еще не встречались с Киваном.

"Я имел с ним короткий телефонный разговор. Он сказал, что хотел бы пригласить меня в ближайшие дни приехать в Одессу, чтобы поговорить о будущем газеты. Я надеюсь, что мы встретимся в ближайшее время, потому что есть много вопросов с обеих сторон", - сказал главный редактор.

"Мы должны узнать, какая у него цель относительно "Kyiv Post", какой планируется бюджет, планы по управленческой команде газеты, останется ли команда, которая сейчас есть и будет ли он сохранять независимость ньюзрума", - отметил Боннер.

"Kyiv Post - это не кучка компьютеров и оборудования. Ценность газеты в людях, которые здесь работают и их принципах. Думаем что новый владелец это понимает, иначе он не платил бы более 3,5 миллионов долларов", - добавил он.

По словам главного редактора, у редколлектива есть опасения относительно нового владельца, но они надеются на его понимание того, что ценность газеты состоит в независимости и в высоких этических стандартах.

"Мы не думаем, что наши рекламодатели, подписчики и читатели продолжат поддерживать "Kyiv Post", если он станет пиар-листом для какого-то политика", - заявил Боннер.

В свою очередь, бывший владелец в интервью еще перед оформлением сделки рассказал, почему решил продать газету именно Кивану.

"Человек, который собирается ее приобрести, должен сохранить душу "Kyiv Post" такой живой, как это делал я. Я посвятил девять лет и много денег, усилий и времени "Kyiv Post". Я не хочу, чтобы кто-то купил ее за высокую цену, а потом просто уничтожил", - сказал экс-владелец.

Он отметил, что Киван является тем человеком, который хочет сохранить издание независимым и демократическим.

"Единственное, что он мне сказал, это то, что хочет добавить "сирийского прикосновения" к нему, поскольку мало кто знает о сирийской проблеме, и он хочет это подчеркнуть. Для меня он является правильным покупателем. Я хочу, чтобы он любил "Kyiv Post" и выводил газету на более высокий уровень, потому что хочу, чтобы она жила вечно", - сказал Захур.

По словам заместителя главного редактора Ольги Руденко, 23 марта єкс-издатель приходил в редакцию "Kyiv Post" и попрощался с коллективом.

Как сообщалось, миллиардер Мохаммад Захур продал англоязычное издание "Kyiv Post" одесском миллионеру сирийского происхождения Аднану Киван за более чем 3,5 миллиона долларов.

Яна Миланова, УП
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Темы: СМИ
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