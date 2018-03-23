Порошенко розповів, скільки активів банків втрачено в Криму та ОРДЛО

На окупованих територіях лишилось 5 мільярдів доларів банківських активів.

Про це заявив президент Петро Порошенко, представляючи нового очільника Волинської ОДА.

"Ще одна цифра, яка ніколи не оприлюднювалася. На окупованій території залишилося активів банків на суму 5 мільярдів доларів", – наголосив президент.

За його словами, ці кошти "ніхто не дав можливості вивести", адже на окупованих територіях "одразу захоплювалися казначейства".

Як відомо, 15 березня НБУ ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).