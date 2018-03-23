Порошенко рассказал, сколько активов банков утрачены в Крыму и ОРДЛО
Пятница, 23 марта 2018, 16:07
На оккупированных территориях осталось 5 миллиардов долларов банковских активов.
Об этом заявил президент Петр Порошенко, представляя нового руководителя Волынской ОГА.
"Еще одна цифра, которая никогда не оглашалась. На оккупированной территории осталось активов банков на сумму 5 миллиардов долларов", – подчеркнул президент.
По его словам, эти средства "никто не дал возможности вывести", ведь на оккупированных территориях "сразу захватывались казначейства".
Как известно, 15 марта НБУ принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ( "дочки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБ) и VS Bank ("дочки" Сбербанка ).
Соня Лукашова, для УП