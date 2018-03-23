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Порошенко рассказал, сколько активов банков утрачены в Крыму и ОРДЛО

Пятница, 23 марта 2018, 16:07

На оккупированных территориях осталось 5 миллиардов долларов банковских активов.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, представляя нового руководителя Волынской ОГА.

"Еще одна цифра, которая никогда не оглашалась. На оккупированной территории осталось активов банков на сумму 5 миллиардов долларов", – подчеркнул президент.

По его словам, эти средства "никто не дал возможности вывести", ведь на оккупированных территориях "сразу захватывались казначейства".

Как известно, 15 марта НБУ принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ( "дочки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБ) и VS Bank ("дочки" Сбербанка ).

Соня Лукашова, для УП

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