Бойовики зірвали перемир'я і обстріляли Авдіївку

1943 перегляди
П'ятниця, 23 березня 2018, 19:14

Бойовики зірвали перемир'я, яке тривало дві доби, зафіксований один обстріл.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 23 березня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією зруйновано два присадибних будинки та сарай.

На Луганському напрямку обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

У штабі АТО запевняють, що ситуація по всій лінії розмежування сторін контрольована українськими військовими.

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: АТО Донбас війна ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
Антитерористична операція триватиме до відновлення кордонів - СБУ 23 березня 2018, 15:47
В зоні АТО дві доби триває тиша 23 березня 2018, 07:49
Розвідка: "Іхтамнєтам" на Донбасі наказали здати всі російські документи 23 березня 2018, 07:28
Усі новини
Головні новини
В результаті захоплення заручників у Франції 3 осіб загинули, 16 поранені
Бойовики зірвали перемир'я і обстріляли Авдіївку
Суд арештував Савченко
Західні міста хочуть провести в Раду "Батьківщину", а східні – "Опоблок"
Усі новини
мова

Посилання дня: з'явилась онлайн-платформа для захисту української мови

їжа

4 рецепти незвичайних бургерів, які можна легко приготувати вдома