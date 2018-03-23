Бойовики зірвали перемир'я і обстріляли Авдіївку

Бойовики зірвали перемир'я, яке тривало дві доби, зафіксований один обстріл.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 23 березня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією зруйновано два присадибних будинки та сарай.

На Луганському напрямку обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

У штабі АТО запевняють, що ситуація по всій лінії розмежування сторін контрольована українськими військовими.