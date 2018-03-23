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Боевики сорвали перемирие и обстреляли Авдеевку

Пятница, 23 марта 2018, 18:14
Боевики сорвали перемирие и обстреляли Авдеевку

Боевики сорвали перемирие, которое длилось двое суток, зафиксирован один обстрел.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 23 марта 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации разрушены два приусадебных дома и сарай.

На Луганском направлении обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

В штабе АТО уверяют, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируемая украинскими военными.

Украинская правда
Темы: АТОДонбассвойнаОРДЛО
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