Трамп підписав закон про бюджет із $620,700 млн для України

Президент США Дональд Трамп підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, розміром 1,3 трильйона доларів. Він передбачає фінансову допомогу Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Підписаний закон нараховує 2 232 сторінки і передбачає розподіл видатків на 1,3 трильйона доларів. Серед них є і фінансова допомога Україні, розміром 620,700 мільйонів доларів.

Крім того він передбачає значне збільшення фінансування військового сектору США та "найбільше підвищення зарплати" за майже десятиліття.

Однак вранці Трамп заявляв, що може використати право вето і відхилити проект федеральних бюджетних асигнувань, схвалений Сенатом США кілька годин раніше.

Причиною його невдоволення стала відсутність у законі пунктів про майбутнє нелегальних іммігрантів, привезених в США в дитячому віці, і про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"У цьому законопроекті є багато чого, через що я невдоволений. У ньому є багато речей, яких не повинно було бути, але ми певним чином змушені (його мати – ред.), якщо ми хочемо підтримувати нашу армію", - сказав Трамп.

Як відомо, Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, розміром 620,700 мільйонів доларів.