Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп подписал закон о бюджете с $620,700 млн для Украины

Пятница, 23 марта 2018, 20:30
Трамп подписал закон о бюджете с $620,700 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в размере 1,3 триллиона долларов. Он предусматривает финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Подписанный закон насчитывает 2232 страницы и предусматривает распределение расходов на 1,3 триллиона долларов. Среди них есть и финансовая помощь Украине, размером 620,700 миллионов долларов.

Кроме того, он предусматривает значительное увеличение финансирования военного сектора США и "наибольшее повышение зарплаты" за почти десятилетие.

Однако утром Трамп заявлял, что может использовать право вето и отклонить проект федеральных бюджетных ассигнований, одобренный Сенатом США несколько часов раньше.

Причиной его недовольства стало отсутствие в законе пунктов о будущем нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте, и о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

"В этом законопроекте есть многое, чем я недоволен. В нем есть много вещей, которых не должно было быть, но мы определенным образом вынуждены (его иметь - ред.), если мы хотим поддерживать нашу армию ", - сказал Трамп.

Как известно, Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, размером 620,700 миллионов долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАбюджетУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Трамп
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: