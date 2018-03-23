Трамп подписал закон о бюджете с $620,700 млн для Украины

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Пятница, 23 марта 2018, 21:30

Президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в размере 1,3 триллиона долларов. Он предусматривает финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Подписанный закон насчитывает 2232 страницы и предусматривает распределение расходов на 1,3 триллиона долларов. Среди них есть и финансовая помощь Украине, размером 620,700 миллионов долларов.

Кроме того, он предусматривает значительное увеличение финансирования военного сектора США и "наибольшее повышение зарплаты" за почти десятилетие.

Однако утром Трамп заявлял, что может использовать право вето и отклонить проект федеральных бюджетных ассигнований, одобренный Сенатом США несколько часов раньше.

Причиной его недовольства стало отсутствие в законе пунктов о будущем нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте, и о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

"В этом законопроекте есть многое, чем я недоволен. В нем есть много вещей, которых не должно было быть, но мы определенным образом вынуждены (его иметь - ред.), если мы хотим поддерживать нашу армию ", - сказал Трамп.

Как известно, Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, размером 620,700 миллионов долларов.

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Темы: Трамп США бюджет Украина
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