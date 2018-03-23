У штабі АТО проведуть перевірку через несвоєчасне інформування про обстріли бойовиків

У штабі АТО призначено службову перевірку через несвоєчасне надходження інформації про обстріли бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Після уточнення оперативної інформації стало відомо, що ворожі обстріли зі стрілецької зброї українських позицій на Донеччині, які сталися 22 березня, підтверджуються", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 22 березня штаб АТО повідомляв, що режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався у повній мірі.