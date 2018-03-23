В штабе АТО проведут проверку из-за несвоевременного информирования об обстреле боевиков

В штабе АТО назначена служебная проверка из-за несвоевременного поступления информации об обстреле боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"После уточнения оперативной информации стало известно, что враждебные обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области, которые произошли 22 марта, подтверждаются", - говорится в сообщении.

Как известно, 22 марта штаб АТО сообщал, что режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере.