В штабе АТО проведут проверку из-за несвоевременного информирования об обстреле боевиков

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Пятница, 23 марта 2018, 22:31

В штабе АТО назначена служебная проверка из-за несвоевременного поступления информации об обстреле боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"После уточнения оперативной информации стало известно, что враждебные обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области, которые произошли 22 марта, подтверждаются", - говорится в сообщении.

Как известно, 22 марта штаб АТО сообщал, что режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере.

Украинская правда
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Темы: АТО Донбасс
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