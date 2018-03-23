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Порошенко подякував США за надання Україні $620 млн допомоги

П'ятниця, 23 березня 2018, 23:34

Петро Порошенко подякував Конгресу та президенту США Дональду Трампу за підтримку проекту бюджету на 2018 рік, який передбачає виділення Україні $620,7 млн допомоги.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Президент запевнив, що з допомогою США Україна продовжить зміцнювати свій оборонний потенціал.

"Це не лише потужний і вчасний сигнал, який вкотре засвідчив незмінну двопартійну підтримку поступу України шляхом демократичних змін, а й реальна практична допомога зі зміцнення оборонного потенціалу нашої держави, коли український народ захищає свою землю та свою незалежність", – підкреслив Порошенко.

"Найефективніший спосіб зупинити агресора – це запевнення його у готовності до гідної оборони та до відсічі будь-якого нападу. Як і послідовна позиція надійних союзників – це невидимий щит, який зменшує апетити агресора", – заявив він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік розміром у 1,3 трильйона доларів, який передбачає фінансову допомогу Україні.

Теми: ПорошенкоСША
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