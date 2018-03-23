Порошенко поблагодарил США за предоставление Украине $620 млн помощи

Петр Порошенко поблагодарил Конгресс и президента США Дональда Трампа за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине $ 620,7 млн помощи.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Президент заверил, что с помощью США Украина продолжит укреплять свой оборонный потенциал.

"Это не только мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость", – подчеркнул Порошенко.

"Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверения его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – заявил он.

Как известно, президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в размере 1,3 триллиона долларов, который предусматривает финансовую помощь Украине.