Через ситуацію на полігоні "Широкий лан" притягнуто до відповідальності низку посадових осіб.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в суботу.

"За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні "Широкий лан", рішенням міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб", - сказав він.

Як повідомлялося, 13 березня близько 4-ї години ночі на 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий лан" згорів намет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець і сім отримали опіки.