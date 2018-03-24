Міноборони покарало посадовців за пожежу на полігоні "Широкий лан"

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Субота, 24 березня 2018, 16:41

Через ситуацію на полігоні "Широкий лан" притягнуто до відповідальності низку посадових осіб.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в суботу.

"За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні "Широкий лан", рішенням міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб", - сказав він.

Як повідомлялося, 13 березня близько 4-ї години ночі на 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий лан" згорів намет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець і сім отримали опіки.

Українська правда
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Теми: Міноборони
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