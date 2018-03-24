Через ситуацію на полігоні "Широкий лан" притягнуто до відповідальності низку посадових осіб.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в суботу.

"За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні "Широкий лан", рішенням міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб", - сказав він.

Водночас, як повідомляє "Громадське", 11 березня військові та волонтери повідомили про погіршення умов для життя на військовому полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині. Внаслідок танення снігу більшість наметів на полігоні були підтоплені.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через неналежні умови на полігоні "Широкий лан".

Як повідомлялося, 13 березня близько 4-ї години ночі на 235-му загальновійськовому полігоні "Широкий лан" згорів намет, внаслідок чого загинув один військовослужбовець і сім отримали опіки.