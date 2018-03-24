Минобороны наказало должностных лиц за пожар на полигоне "Широкий лан"

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Суббота, 24 марта 2018, 16:41

Из-за ситуации на полигоне "Широкий лан" привлечены к ответственности ряд должностных лиц.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", - сказал он.

Как сообщалось, 13 марта около 4 часов ночи на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и семь получили ожоги.

Украинская правда
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Темы: Минобороны
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