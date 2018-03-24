Из-за ситуации на полигоне "Широкий лан" привлечены к ответственности ряд должностных лиц.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", - сказал он.

В то же время, как сообщает "Громадське", 11 марта военные и волонтеры сообщили об ухудшении условий для жизни на военном полигоне "Широкий лан" на Николаевщине. В результате таяния снега большинство палаток на полигоне были подтоплены.

Прокуратура начала уголовное производство из-за ненадлежащих условий на полигоне "Широкий лан".

Как сообщалось, 13 марта около 4 часов ночи на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" сгорела палатка, в результате чего погиб один военнослужащий и семь получили ожоги.