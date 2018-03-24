Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Патрульну поліцію Криму укомплектують до кінця року – Аброськін

Субота, 24 березня 2018, 16:05

Комплектування патрульної поліції Криму планують завершити до кінця 2018 року.

Про це заявив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час зустрічі з першим заступником Постійного представника президента в Криму Ізетом Гдановим у суботу, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Аброськін зазначив, що наразі триває процес комплектування структурних підрозділів кримської поліції. До кінця поточного року планують завершити комплектування частини підрозділів, зокрема – патрульної поліції Криму.

Як зазначається в повідомленні, комплектування поліцейських підрозділів дозволить ефективно протидіяти різноманітним правопорушенням, а також діяльності сил, які запускаються спецслужбами РФ на територію материкової частини України.

"Поліція готова надати різнобічну допомогу представництву (президента в АР Крим), особливо у діяльності, направленій на повернення Україні окупованих територій, а також у недопущенні проїзду на територію країни людей, які приїздять сюди з метою скоєння тяжких злочинів, диверсійних актів", – заявив Аброськін.

Як повідомлялося, 27 січня глава МВС Арсен Аваков заявив, що у Міністерстві планують створити патрульну поліцію Криму і м. Севастополя, які до завершення окупації півострова Росією працюватимуть на інших дільницях. 

"Підрозділи патрульної поліції Криму і Севастополя... будуть працювати на інших дільницях доти, доки не буде звільнено від окупантів Крим", – сказав Аваков. 

Теми: поліціяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
Усі новини...
Реклама: