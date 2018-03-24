Патрульну поліцію Криму укомплектують до кінця року – Аброськін

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Субота, 24 березня 2018, 17:05

Комплектування патрульної поліції Криму планують завершити до кінця 2018 року.

Про це заявив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час зустрічі з першим заступником Постійного представника президента в Криму Ізетом Гдановим у суботу, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Аброськін зазначив, що наразі триває процес комплектування структурних підрозділів кримської поліції. До кінця поточного року планують завершити комплектування частини підрозділів, зокрема – патрульної поліції Криму.

Як зазначається в повідомленні, комплектування поліцейських підрозділів дозволить ефективно протидіяти різноманітним правопорушенням, а також діяльності сил, які запускаються спецслужбами РФ на територію материкової частини України.

"Поліція готова надати різнобічну допомогу представництву (президента в АР Крим), особливо у діяльності, направленій на повернення Україні окупованих територій, а також у недопущенні проїзду на територію країни людей, які приїздять сюди з метою скоєння тяжких злочинів, диверсійних актів", – заявив Аброськін.

Як повідомлялося, 27 січня глава МВС Арсен Аваков заявив, що у Міністерстві планують створити патрульну поліцію Криму і м. Севастополя, які до завершення окупації півострова Росією працюватимуть на інших дільницях. 

"Підрозділи патрульної поліції Криму і Севастополя... будуть працювати на інших дільницях доти, доки не буде звільнено від окупантів Крим", – сказав Аваков. 

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Теми: поліція Крим
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