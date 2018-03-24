Патрульную полицию Крыму укомплектуют до конца года - Аброськин

Комплектование патрульной полиции Крыма планируют завершить до конца 2018 года.

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время встречи с первым заместителем Постоянного представителя президента в Крыму Изетом Гдановым в субботу, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Аброськин отметил, что сейчас идет процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции. До конца текущего года планируется завершить комплектование части подразделений, в частности - патрульной полиции Крыма.

Как отмечается в сообщении, комплектование полицейских подразделений позволит эффективно противодействовать различным правонарушениям, а также деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на территорию материковой части Украины.

"Полиция готова предоставить разностороннюю помощь представительству (президента в АР Крым), особенно в деятельности, направленной на возвращение Украине оккупированных территорий, а также в предотвращении проезда на территорию страны людей, которые приезжают сюда с целью совершения тяжких преступлений, диверсионных актов", - заявил Аброськин.

Как сообщалось, 27 января министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в министерстве планируют создать патрульную полицию Крыму и г.Севастополя, которые до конца оккупации полуострова Россией будут работать на других участках.

"Подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя ... будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым", - отметил Аваков.