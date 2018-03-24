У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий, ще одного поранено
У зоні АТО в суботу, імовірно внаслідок необережного поводження з боєприпасами, один військовий загинув і ще один отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Сьогодні в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією внаслідок необережного поводження з боєприпасами, отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один зазнав поранення", - повідомили в штабі.
Пораненого військовослужбовця доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.
Триває з’ясування обставин інциденту.
Як повідомлялося, внаслідок бойових дій у суботу українські військові не постраждали.