У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий, ще одного поранено

У зоні АТО в суботу, імовірно внаслідок необережного поводження з боєприпасами, один військовий загинув і ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією внаслідок необережного поводження з боєприпасами, отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один зазнав поранення", - повідомили в штабі.

Пораненого військовослужбовця доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Триває з’ясування обставин інциденту.

Як повідомлялося, внаслідок бойових дій у суботу українські військові не постраждали.