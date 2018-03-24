У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий, ще одного поранено

4665 переглядів
Субота, 24 березня 2018, 20:06

У зоні АТО в суботу, імовірно внаслідок необережного поводження з боєприпасами, один військовий загинув і ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією внаслідок необережного поводження з боєприпасами, отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один зазнав поранення", - повідомили в штабі.

Пораненого військовослужбовця доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Триває з’ясування обставин інциденту.

Як повідомлялося, внаслідок бойових дій у суботу українські військові не постраждали.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: АТО зброя
powered by lun.ua
По темі
Бойовики в суботу стріляли з гранатометів і кулеметів 24 березня 2018, 18:39
У штабі показали наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками 24 березня 2018, 09:24
Доба в АТО: 3 обстріли, бойовики застосували міномети 24 березня 2018, 06:14
Усі новини
Головні новини
У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий, ще одного поранено
Бойовики в суботу стріляли з гранатометів і кулеметів
Трамп погодився вислати десятки російських дипломатів - Bloomberg
Савченко голодує, їй дали гарячу воду й душ
Усі новини
у топі

ТОП-30 найкращих мультфільмів усіх часів

Лайфхаки

Ігри, що не дадуть нудитися в дорозі