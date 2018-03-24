В зоне АТО от взрыва боеприпасов погиб военный, еще один ранен

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Суббота, 24 марта 2018, 20:06

В зоне АТО в субботу, вероятно в результате неосторожного обращения с боеприпасами, один военный погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - сообщили в штабе.

Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

Как сообщалось, в результате боевых действий в субботу украинские военные не пострадали.

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Темы: АТО оружие
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