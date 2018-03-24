В зоне АТО от взрыва боеприпасов погиб военный, еще один ранен
В зоне АТО в субботу, вероятно в результате неосторожного обращения с боеприпасами, один военный погиб и еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - сообщили в штабе.
Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.
Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.
Как сообщалось, в результате боевых действий в субботу украинские военные не пострадали.