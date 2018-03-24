У представництві президента в АРК пояснили, навіщо потрібна поліція Криму

Однією з причин формування патрульної поліції Криму до кінця року є нестача патрульних у Херсонській області, щоб контролювати ситуації у регіоні, який межує з тимчасово окупованим Кримом.

Про це "Громадському радіо" повідомив перший заступник Постійного представника президента в Криму Ізет Гданов.

"Кількість поліцейських, які були до анексії Криму в Херсонській області, залишилась на тому ж рівні. Тому там немає достатніх сил поліції, щоб повноцінно відпрацювати ту ситуацію, яка склалася. Через кожен з трьох пунктів пропуску проходять наші громадяни, до 44 тис. чоловік проходять щомісяця тільки в одну сторону у пункті пропуску в селі Чонгар", — прокоментував Гданов.

За його словами, з боку окупанта йдуть постійні спроби дестабілізувати ситуація на материковій Україні. Тому патрульна поліція повинна буде реагувати на це в межах своєї компетенції.

"Ми повинні сформувати на материковій Україні всі структури, щоб, коли настане час звільнення Автономної Республіки Крим, ці підрозділи будуть передислоковані до Криму", — відповів Гданов на питання про те, чому не можна було посилити патрульними поліцію в регіоні.

Як повідомлялося, перший заступник глави Нацполіціі В’ячеслав Аброськін у суботу повідомив, що керівництво Національної поліції до кінця року збирається створити патрульну поліцію Криму.