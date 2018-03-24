В представительстве президента в АРК объяснили, зачем нужна полиция Крыма

Одной из причин формирования патрульной полиции Крыма до конца года является нехватка патрульных в Херсонской области, чтобы контролировать ситуацию в регионе, который граничит с временно оккупированным Крымом.

Об этом "Громадському радио" сообщил первый заместитель Постоянного представителя президента в Крыму Изет Гданов.

"Количество полицейских, которые были до аннексии Крыма в Херсонской области, осталось на том же уровне. Поэтому там нет достаточных сил полиции, чтобы полноценно отработать ту ситуацию, которая сложилась. Через каждый из трех пунктов пропуска проходят наши граждане, до 44 тыс. человек проходят ежемесячно только в одну сторону в пункте пропуска в селе Чонгар", - прокомментировал Гданов.

По его словам, со стороны оккупанта идут постоянные попытки дестабилизировать ситуация на материковой Украине. Поэтому патрульная полиция должна будет реагировать на это в пределах своей компетенции.

"Мы должны сформировать на материковой Украине все структуры, чтобы, когда придет время освобождения Автономной Республики Крым, эти подразделения будут передислоцированы в Крым", - ответил Гданов на вопрос о том, почему нельзя было усилить патрульными полицию в регионе.

Как сообщалось, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в субботу сообщил, что руководство Национальной полиции до конца года собирается создать патрульную полицию Крыма.