Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів

Вартість однієї акції компанії Facebook на американському фондовому ринку знизилася на 18 доларів.

Про це стало відомо в ніч на суботу після закінчення торгів на фондовій біржі Нью-Йорка, пише DW.com.

Вартість однієї акції компанії на американському фондовому ринку впала з 177 доларів 1 цента в понеділок до 159 доларів 39 центів до закриття у п’ятницю.

Інвестори остерігаються посилення уваги наглядових органів і відтоку користувачів, вважає провідний аналітик Pivotal Research Брайан Уізер.

При первинному розміщенні акцій в 2012 році ринок оцінив соціальну мережу в 104 млрд доларів. Завдяки постійному припливу користувачів і домінуванню на цифровому ринку реклами вартість однієї акції зросла з початкових 38 доларів до 190 доларів в лютому 2018 року. Однак в найближчі місяці ціна акції може впасти до 152 доларів, вважає Уізер. Такий прогноз аналітик підготував ще до скандалу з витоком даних.

З точки зору рекламодавців, соціальна мережа є "дивовижним інструментом" завдяки "точності визначення цільової аудиторії" за допомогою даних користувачів, вважає засновник рекламного агентства M & C Saatchi Девід Кершоу.

Однак корпорації "не хочуть асоціюватися з компанією, поміченою в зборі даних користувачів" без їх відома, вважає експерт.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг прокоментував ситуацію і спробував переконати користувачів, що Facebook зробив найбільш важливі кроки для захисту від повторення подібних ситуацій "кілька років тому".

Однак засновник соцмережі виступив із заявою через кілька днів після оприлюднення інформації про витік даних, що зіграло проти компанії, вважають експерти.

У середу, 21 березня, розміщення реклами в Facebook призупинили Mozilla і Commerzbank. Пізніше офіційні акаунти своїх компаній SpaceX і Tesla видалив також бізнесмен Ілон Маск.

На думку Кершоу, зміни в політиці захисту даних Facebook з більшою ймовірністю відбудуться через "загрозу втрати коштів від реклами", ніж в результаті соціальних кампаній #DeleteFacebook і #BoycottFacebook, запущених користувачами.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.

Британія проводить розслідування щодо компанії Cambridge Analytica.

Правління Cambridge Analytica відсторонило генерального директора Александра Нікса.

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