Російський комік Райкін таки потрапив у базу "Миротворця"

Відомий російський артист Костянтин Райкін потрапив у базу сайту "Миротворець" через візит в анексований Крим.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці"Миротворця" у facebook.

Прізвище коміка з’явилось у розділі "Чистилище".

"Тільки днями ми знайшли переконливі докази того, що він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим", - пояснюється у повідомленні.

Як відомо, в листопаді 2017 року в Одесі група активістів зірвала концерт Райкіна в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька через його заяви на підтримку анексії Криму.

"У 2017 році, незважаючи на суспільний резонанс, пов'язаний з виступами порушника на території України, ми не вносили його в Чистилище через відсутність будь-яких підтверджень його протиправної діяльності", - заявили у "Миротворці".

Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком. Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

Іноземні артисти й інші діячі порушують українське законодавство, приїжджаючи в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску.