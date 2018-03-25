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Российский комик Райкин таки попал в базу "Миротворца"

Воскресенье, 25 марта 2018, 00:06

Известный российский артист Константин Райкин попал в базу сайта "Миротворец" за визит в аннексированный Крым.

Об этом говорится в сообщении на странице "Миротворца" в facebook.

Фамилия комика появилось в разделе "Чистилище".

"Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими
захватчиками украинский Крым", - поясняется в сообщении.

Как известно, в ноябре 2017 года в Одессе группа активистов сорвала концерт Райкина в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василька из-за его заявлений в поддержку аннексии Крыма.

"В 2017 году, не смотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя на территории Украины, мы не вносили его в Чистилище ввиду отсутствия каких либо подтверждений его противоправной деятельности", - заявили в "Миротворце".

Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.

Иностранные артисты и другие деятели нарушают украинское законодательство, приезжая в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрым
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