Журнал TIME висміяв Путіна помістивши його фото на обкладинку

Європейська версія журналу TIME помістила на обкладинку свого квітневого номера фото президента Росії Володимира Путіна з короною на голові.

На голові Путіна красується зсунута на бік Велика імператорська корона, якою вінчалися на царство всі російські монархи, а поруч написано "Rising Tsar" (Сходження царя).

На обкладинку журналу поруч з російським президентом винесена стаття Михайла Зигаря під заголовком "Як Володимир Путін планує залишатися на вершині" і колонка Ієна Бреммера під назвою "Чому Росія продовжує тонути".

Варто відзначити, що таку обкладинку отримала тільки європейська версія журналу.

На американській версії видання розміщено фото підлітків, які протестують проти насильства зі стріляниною в школах.

Як відомо, 18 березня, в 4-ту річницю офіційної анексії Криму Росією, в РФ пройшли вибори президента.

Згідно з даними ЦВК РФ за підсумками обробки 99,84% протоколів, "самовисуванець" і діючий президент Володимир Путін набрав 76,66% голосів на виборах.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, результат підрахунку голосів здивував навіть Путіна.