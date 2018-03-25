Журнал TIME высмеял Путина поместив его фото на обложку

Европейская версия журнала TIME поместила на обложку своего апрельского номера фото президента России Владимира Путина с короной на голове.

На голове Путина красуется надетая набекрень Большая императорская корона, которой венчались на царство все российские монархи, а рядом написано "Rising Tsar" (Восходящий царь).

На обложку журнала рядом с российским президентом вынесена статья Михаила Зыгаря под заголовком "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине" и колонка Иена Бреммера под названием "Почему Россия продолжает тонуть".

Стоит отметить, что такую обложку получила только европейская версия журнала.

На американской версии издания помещено фото подростков, протестующих против насилия со стрельбой в школах.

Как известно, 18 марта, в 4-ю годовщину официальной аннексии Крыма Россией, в РФ прошли выборы президента.

Согласно данным ЦИК РФ по итогам обработки 99,84% протоколов, "самовыдвиженец" и действующий президент Владимир Путин набрал 76,66% голосов на выборах.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, результат подсчета голосов удивил даже Путина.