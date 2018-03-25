Пучдемон уникнув арешту у Фінляндії і повернувся до Бельгії

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон покинув Фінляндію, до того як фінська влада встигла затримати його за виписаним в Іспанії ордером.

Про це пише BBC.

Про те, що Пучдемон покинув Гельсінкі і повернувся до Бельгії, повідомив фінський парламентарій Мікко Карна.

Тим часом фінська газета Helsingin Sanomat цитує представника фінського бюро розслідувань, який говорить, що його структурі невідомо, де знаходиться Пучдемон.

Як повідомлялося, Верховний суд Іспанії видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, в тому числі на арешт колишнього глави регіону Карлеса Пучдемона, на наступний день після його приїзду в Гельсінкі.

У той же день поліція Фінляндії підтвердила, що отримала від іспанської влади запит на екстрадицію Пучдемона, повідомила про це в прокуратуру і обмінюється інформацією з іспанською владою.

Як відомо, Карлес Пучдемон з жовтня 2017 року живе в Бельгії через відкриті проти нього кримінальні справи в Іспанії.

Іспанський суд домагався екстрадиції Пучдемона з Брюсселя в минулому році, але пізніше скасував ордер на тлі побоювань, що Бельгія може видати його Іспанії, але обмежити важкість злочинів, у яких його можна буде звинуватити.

Членів уряду Каталонії звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинах.