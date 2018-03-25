Пучдемон избежал ареста в Финляндии и вернулся в Бельгию

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон покинул Финляндию, до того как финские власти успели задержать его по выписанному в Испании ордеру.

Об этом пишет BBC.

О том, что Пучдемон покинул Хельсинки и вернулся в Бельгию, сообщил финский парламентарий Микко Карна.

Между тем финская газета Helsingin Sanomat цитирует представителя финского бюро расследований, который говорит, что его структуре неизвестно, где находится Пучдемон.

Как сообщалось, Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, на следующий день после его приезда в Хельсинки.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позже отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

В тот же день полиция Финляндии сообщила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и сейчас обменивается информацией с испанскими властями.

Как известно, Карлес Пучдемон с октября 2017 года живет в Бельгии через открытые против него уголовные дела в Испании.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлениях.