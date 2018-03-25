У Білорусі затримують активістів, які їдуть відзначати День волі

У Білорусі перед святкуванням 100-річчя Білоруської народної республіки (День волі) проходять затримання активістів.

Як повідомляє правозахисна організація "Вясна", напередодні 25 березня відбулися превентивні затримання місцевих активістів в Бобруйську, Березі, Бресті, Слуцьку, Вілейці. На багатьох із затриманих чекають суди в понеділок, 26 березня.

Громадського активіста Миколу Черноуса з Барановичів викликали повісткою до Барановицького міжрайонного відділу Слідчого комітету РБ на 10 годину 25 березня, з метою недопущення його на мітинг у Мінську.

Вранці 25 березня співробітники міліції почали чинити перешкоди для тих, хто вирушає до Мінська на святкування 100-річчя Білоруської народної республіки.

У соціальних мережах повідомляють про те, що член БХД Євген Аніщенко з Орші, який їхав до Мінська, рано вранці був затриманий міліцією. Приблизно о 8 годині ранку на вокзалі в Молодечно співробітниками МВС був затриманий громадський активіст Алесь Абрамович, керівник Мінської обласної організації БСДП (Грамада).

Затриманий поет Славомир Адамович, який збирався з Мар'їної Гірки на електричці потрапити до Мінська.

"На виїзді з Бобруйська щойно затримані 5 членів БСДП разом з членом ЦК Юрієм Гриневицьким. Всі вони прямували до Мінська на дозволений владою концерт. Зараз їхню машину супроводжують до відділу міліції. Звинувачують у якомусь злочині", - повідомляє в Facebook Ігор Борисов.

Правозахисники з Бобруйська уточнюють: затримані - це Володимир Чабан, Едуард і Юрій Гриневицький, Євген Габрелян, Олексій Колесников. Їх під конвоєм повертають до Бобруйська.

На честь сторіччя Білоруської народної республіки в десятках білоруських міст і містечок заплановані святкові мітинги, збори, концерти та інші масові заходи.

Місцева влада дала дозвіл на проведення масових заходів в Гродно, Бресті, Гомелі, а також в інших містах: Барановичах, Ліді, Слуцьку, Солігорську, Кобрині. Святкування Дня Волі анонсували в Глибокому і Шарківщині.

Правозахисники відзначають, що Державтоінспекція Білорусі запланувала на 25 березня проведення спеціальної операції "Фільтр" з не зовсім зрозумілою метою і завданнями.

"Існує ймовірність, що таким чином влада намагається зупинити автотранспорт, на якому багато регіональних активістів добираються до Мінська", - пише "Вясна".

Як повідомлялося, кілька днів тому в Білорусі міліція затримала ініціаторів ходи 25 березня в Мінську до 100 років проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки, зокрема керівника руху солідарності "Разам" В'ячеслава Сівчика, координатора громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Максима Вінярського, письменника і колишнього кандидата в президенти Володимир Некляєва.

День Волі – неофіційне національне білоруське свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918 року).

З початку 1990-х років у Мінську та інших містах Білорусі проводяться політичні акції, мітинги, хода, присвячені цій даті. Ці масові акції неодноразово насильницькими методами зупиняла міліція, активістів, що брали в них участь – арештовували.