В Беларуси задерживают активистов, которые едут на День воли

В Беларуси перед празднованием Дня воли проходят задержания активистов.

Как сообщает правозащитная организация "Вясна", накануне 25 марта состоялись превентивные задержания местных активистов в Бобруйске, Березе, Бресте, Слуцке, Вилейке. Многих из задержанных ждут суды в понедельник, 26 марта.

Общественного активиста Николая Черноуса из Барановичей вызвали повесткой в ​​Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ на 10 часов 25 марта, с целью недопущения его на митинг в Минск.

Утром 25 марта сотрудники милиции начали чинить препятствия для тех, кто отправляется в Минск на празднование 100-летия Белорусской народной республики.

В социальных сетях сообщают о том, что член БХД Евгений Анищенко из Орши, который ехал в Минск, рано утром был задержан милицией. Примерно в 8 часов утра на вокзале в Молодечно сотрудниками МВД был задержан общественный активист Алесь Абрамович, руководитель Минской областной организации БСДП (Грамада).

Задержан поэт Славомир Адамович, который собирался из Марьиной Горки на электричке попасть в Минск.

"На выезде из Бобруйска только что задержаны 5 членов БСДП вместе с членом ЦК Юрием Гриневицким. Все они направлялись в Минск на разрешенный властями концерт. Сейчас их машину сопровождают в отдел милиции. Обвиняют в каком-то преступлении", - сообщает в Фейсбуке Игорь Борисов.

Правозащитники из Бобруйска уточняют: задержанные - это Владимир Чабан, Эдуард и Юрий Гриневицкий, Евгений Габрэлян, Алексей Колесников. Их под конвоем возвращают в Бобруйск.

В честь столетия Белорусской народной республики в десятках белорусских городов и местечек запланированы праздничные митинги, собрания, концерты и другие массовые мероприятия.

Местные власти дали разрешение на проведение массовых мероприятий в Гродно, Бресте, Гомеле, а также в других городах: Барановичах, Лиде, Слуцке, Солигорске, Кобрине. Празднование Дня Воли анонсировали в Глубоком и Шарковщине.

Правозащитники отмечают, что Госавтоинспекция Беларуси запланировала на 25 марта проведение специальной операции "Фильтр" с не совсем понятными целями и задачами.

"Существует вероятность, что таким образом власти пытаются остановить автотранспорт, на котором многие региональные активисты добираются до Минска", - пишет "Вясна".

Как сообщалось, несколько дней назад в Беларуси милиция задержала инициаторов шествия 25 марта в Минске к 100 летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, в частности руководителя движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика, координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского, писателя и бывшего кандидата в президенты Владимира Некляева.

День Воли – неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года).



С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводятся политические акции, митинги, шествия, посвященные этой дате. Эти массовые акции неоднократно насильственными методами останавливала милиция,активистов, принимавших в них участие - арестовывали.