Україна вимагає звільнити арештованого в Криму Мемедемінова

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Неділя, 25 березня 2018, 11:03
Наріман Мемедемінов
Радіо Свобода

Україна вимагає звільнення арештованого в окупованому Криму кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова.

Про це заявила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Після незаконних виборів окупант посилює тиск на кримських татар. Вимагаємо звільнення активіста Мемедемінова", - зазначила вона.

Як повідомлялося, підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 23 березня заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня.

22 березня в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після обшуків його відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Як повідомила дружина активіста, кримінальну справу (частина 2 статті 205 КК Росії) на нього завели за те, що він у 2014 році як блогер публікував відео і виставляв їх в YouTube.

Із вимогою звільнити Мемедемінова вже виступили Національна спілка журналістів України, Медійна ініціатива за права людини, КримSOS, адвокат Микола Полозов, журналісти і кримськотатарські активісти.

Українська правда
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Теми: МЗС Крим кримські татари
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