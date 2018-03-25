Украина требует освободить арестованного в Крыму Мемедеминова

545 просмотров
Воскресенье, 25 марта 2018, 11:03
Нариман Мемедеминов
Радио Свобода

Украина требует освобождения арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"После незаконных выборов оккупант усиливает давление на крымских татар. Требуем освобождения активиста Мемедеминова", - отметила она.

Как сообщалось, подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.

Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

С требованием освободить Мемедеминова уже выступили Национальный союз журналистов Украины, Медийная инициатива за права человека, КримSOS, адвокат Николай Полозов, журналисты и крымскотатарские активисты.

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: МИД Крым крымские татары
powered by lun.ua
По теме
МИД: При неудаче "Северного потока-2" РФ придется заключать новый контракт с Украиной 22 марта 2018, 03:05
В МИД РФ прокомментировали информацию о возможной отставке Лаврова 21 марта 2018, 20:43
МИД просит не признавать нелегитимными выборы Путина во всей РФ 21 марта 2018, 16:16
Все новости
Главные новости
Экс-главу патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение
Сутки в АТО Боевики резко увеличили количество обстрелов
Кличко не исключает участия в выборах президента Украины
В зоне АТО от взрыва боеприпасов погиб военный, еще один ранен
Все новости
социум

Честь разнообразию: Как это – быть парой с инвалидностью

здоровье

7 причин, почему нельзя ложиться спать с влажными волосами